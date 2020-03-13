Движение всего транспорта в аэропорт Норильска запрещено из-за метели

Движение всех видов транспорта в аэропорт Норильска на севере Красноярского края закрыто из-за метели. Очень сильный ветер стал причиной объявления штормового предупреждения.

«На автодороге краевого значения Норильск - Кайеркан - Алыкель в связи с ухудшением погоды - низовая метель - в превентивных целях введено ограничение для движения всех видов транспорта», - цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

Из-за сложных метеоусловий задержаны несколько рейсов. В субботу, 14 марта, в Норильске прогнозируют снег, метель и видимость менее одного километра. Аэропорт при этом является основным для всего Таймырского района и способом связи с Красноярском и другими регионами России.