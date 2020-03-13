Пассажиры круизного судна устроили бунт из-за коронавируса: видео

Пассажиры круизного лайнера Costa Magica оказались заложниками на борту корабля у берегов Мартиники и подняли бунт. Об этом рассказал российский турист Михаил Нефедов, который в числе других находится на судне. Люди требуют от команды и властей объяснений, почему их не высаживают на берег и когда это произойдет.

Со слов Нефедова, огромный корабль стоит на якоре, в то время как вокруг него курсируют катера полиции и береговой охраны. С борта судна прекрасно виден берег, однако причалить Costa Magica власти не позволяют.

«Мы сейчас находимся у берегов Мартиники, если нас не пустят, то это уже будет седьмое государство, которое нам отказало. К нам на борт поднимались врачи, которые взяли у всех анализы, так как у нас пятеро пассажиров с подозрением на коронавирус: три члена экипажа и два пассажира. Все работает в штатном режиме, кроме магазинов, которые закрылись. На депозитные карты нам прислали компенсацию в 450 евро и пообещали купон для приобретения следующего круиза», - сообщил Михаил Нефедов на своей странице в Instagram.

Накануне капитан корабля обратился к пассажирам по громкой связи. Он сообщил, что вирусологи проверяют анализы на предмет возможного заражения коронавирусом членов экипажа и некоторых путешественников.

Пассажиров это не устраивает, так как у многих пропадают стыковки, люди несут большие финансовые потери, сообщает турист Нефедов. Митингующие опасаются застрять на судне на несколько недель и требуют их отпустить.