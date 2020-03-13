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Синоптик пообещала москвичам снег в ближайшие выходные

Ян Брацкий
11:27 13.03.2020
Ночные температуры в Москве и области могут опуститься до минус пяти градусов.
Синоптик пообещала москвичам снег в ближайшие выходные
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Вслед за похолоданием к выходным в Москву придут снегопады. Такой прогноз озвучила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова. По ее словам, погода будет ветреная, с порывами до 15-20 метров в секунду и сырая.

В воскресенье жителей Москвы, которые уже настроились на раннюю весну, ждет неприятный сюрприз, пояснила метеоролог.

«Вечером в субботу у нас начнутся осадки в виде мокрого снега, и это продолжится в ночь на воскресенье. Поэтому утром в воскресенье уже установится временный снежный покров. Снег особенно таять не будет, потому что температура ожидается около 0 градусов», - цитирует RT прогноз Поздняковой.

Снег в регионе надолго не задержится, успокаивает специалист. В течение нескольких следующих дней он растает.

«Но холодная погода сохранится. В ночные часы возможно понижение температуры до минус 5 градусов. Ожидается, что дневная температура не превысит отметку 0 градусов», - добавила Позднякова.

В Москве штормовой ветер уже усилился до 20 метров в секунду. Уровень погодной опасности в столице повышен до «оранжевого». Это предпоследний уровень, и он будет действовать до 21 часа пятницы, 13 марта. При «оранжевом» уровне имеется вероятность стихийных бедствий.

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