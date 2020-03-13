СМИ: первый случай коронавируса в КНР был зафиксирован еще в ноябре

Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Китае был выявлен еще 17 ноября, что опровергает основную версию о том, что о первом заболевшем стало известно только в декабре. Первым инфицированным стал 55-летний житель города Ухань провинции Хубэй, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.

Всего в ноября в провинции, которая считается очагом заражения, было обнаружено девять носителей смертельно опасной формы инфекции, но ни один из них не был занесен в протокол как «нулевой пациент» - то есть первый заразившийся, с которого началась эпидемия в стране, а потом и по всему миру.

Сейчас более чем в 100 странах коронавирусом заражены около 120 тысяч человек. Большинство из них либо уже выздоровели, либо пошли на поправку. Однако жертвами инфекции стали более четырех тысяч пациентов клиник.

Оценивая масштабы распространения болезни, Всемирная организация здравоохранения была вынуждена признать вспышку коронавируса пандемией.