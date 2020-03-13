«Меня самого коробит»: Путин объяснил, почему иностранные топ-менеджеры в России получают миллионы

Многомиллионные заработные платы топ-менеджеров в крупных государственных корпорациях - следствие перекоса рынка труда. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе большого интервью агентству ТАСС.

Глава государства признался, что его самого коробит, когда он слышит об огромных суммах, которые иностранные управленцы получают в России.

«Я уже там на этот счет разговаривал. Корпорации нанимают большое количество иностранных специалистов, которые работают эффективно, и они чего-то стоят на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, определенную сумму, сколько их работа стоит на международном рынке труда. Они, как начальники, должны получать больше», - пояснил президент.

Нечто подобное произошло с летчиками гражданской авиации, напомнил глава государства. Авиакомпании были вынуждены нанимать иностранных специалистов, имеющих опыт работы на воздушных судах американского и европейского производства. Пилоты получали соответствующую международному уровню заработную плату, после чего подросли оклады у других участников отрасли.