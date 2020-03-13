Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Меня самого коробит»: Путин объяснил, почему иностранные топ-менеджеры в России получают миллионы

Ян Брацкий
10:03 13.03.2020
По мнению президента, иностранные управленцы получают огромные зарплаты благодаря эффективной работе на своих постах.
© Видео: ТАСС © Фото: Kremlin

Многомиллионные заработные платы топ-менеджеров в крупных государственных корпорациях - следствие перекоса рынка труда. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе большого интервью агентству ТАСС.

Глава государства признался, что его самого коробит, когда он слышит об огромных суммах, которые иностранные управленцы получают в России.

«Я уже там на этот счет разговаривал. Корпорации нанимают большое количество иностранных специалистов, которые работают эффективно, и они чего-то стоят на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, определенную сумму, сколько их работа стоит на международном рынке труда. Они, как начальники, должны получать больше», - пояснил президент.

Нечто подобное произошло с летчиками гражданской авиации, напомнил глава государства. Авиакомпании были вынуждены нанимать иностранных специалистов, имеющих опыт работы на воздушных судах американского и европейского производства. Пилоты получали соответствующую международному уровню заработную плату, после чего подросли оклады у других участников отрасли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.03.2020, 09:44
Путин объяснил разницу между олигархами 90-х годов и современными бизнесменами
Дата13.03.2020, 05:00
В филиале Военной академии РВСН прошла тренировка к параду Победы
Дата13.03.2020, 09:03
В Австралии отменили гонки «Формулы-1» из-за коронавируса
Дата12.03.2020, 13:01
Корвет «Ретивый» спустили на воду в Петербурге
Дата13.03.2020, 09:35
Снайперская дуэль: как советские «зайцы» уничтожали немецких стрелков в боях за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:49 В стране и мире
Все региональные парламенты поддержали закон о внесении изменений в Конституцию
10:40 Эксклюзив
Видео
«Вирусы не поступают из лабораторий»: ученый-биолог оценил вероятность создания коронавируса Соединенными Штатами
10:38 Армия
Видео
Огонь из гранатометов: военнослужащие ВВО уничтожили бронетехнику «противника»
10:35 В стране и мире
СМИ: первый случай коронавируса в КНР был зафиксирован еще в ноябре
10:03 В стране и мире
Видео
«Меня самого коробит»: Путин объяснил, почему иностранные топ-менеджеры в России получают миллионы
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Роспотребнадзоре рассказали, как улучшить качество сна
В США сообщили о взорвавшейся в космосе советской ракете
Опубликован клип на песню, с которой Little Big выступят на Евровидении
Видео
Воспарил над дорогой: очевидцы на Урале сняли катающегося на моноколесе священника
Видео
Лапы, морды и хвосты: массовая драка обезьян в опустевшем из-за коронавируса Таиланде попала на видео
«Ведьмаку заплатите чеканной монетой»: авторы песни из сериала признали российский кавер лучшим
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.