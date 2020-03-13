Bloomberg: Эр-Рияд предлагает Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия намерена в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу, при цене «сильно ниже», чем у России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, Саудовская Аравия готова на поставки нефти марки Arab Light в Нидерланды по цене около 25 долларов за баррель.

«В результате европейский рынок превратился в место ожесточенной битвы за цены на нефти между Эр-Риядом или Москвой», - пишет издание.

Сообщается, что Королевство уже отправило предложения нескольким европейским нефтеперерабатывающим заводам.

Мировые цены на нефть рухнули после того, как страны-экспортеры нефти 6 марта не смогли продлить сделку или изменить параметры о сокращении добычи нефти. В результате с апреля в странах ОПЕК снимаются все ограничения по добыче. На фоне выхода России из ОПЕК+ Саудовская Аравия пообещала увеличить добычу до 10 миллионов баррелей в сутки, что еще снизит стоимость углеводородных ресурсов.