В РФ вступил в силу запрет на авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией

В полночь 13 марта вступили в силу ограничения на авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и Италией в прямом и обратном направлении. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению ввоза и распространения коронавируса на территории РФ.

Исключения в ограничении на пассажирские воздушные перевозки не касаются чартерных рейсов, на которых будут улетать из России граждане указанных стран и других государств. Также под ограничения не попадают чартеры, на которых будут возвращаться граждане Российской Федерации домой.

Запрет на авиасообщение носит временный характер, кроме того остаются и некоторые регулярные рейсы, осуществляемые из международного аэропорта Шереметьево, терминала F. Будут осуществляться рейсы: Москва - Рим и обратно, Москва – Берлин (и обратно), Москва – Мюнхен (и обратно), Москва – Франкфурт-на-Майне (и обратно), Москва – Мадрид (и обратно), Москва – Барселона (и обратно), Москва – Париж (и обратно).

Также с полуночи 13 марта в России временно прекращают выдавать визы гражданам Италии, за исключением деловых, дипломатических, служебных и гуманитарных.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 129,8 тысяч человек. Общее число погибших от смертельного заболевание составляет 4,9 тысяч человек. Смогли справиться с новым видом вируса 68,3 тысячи человек.