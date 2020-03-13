В МИД КНР заявили, что коронавирус мог попасть в Китай из США

Военнослужащие США могли занести коронавирус в Ухань. Такое мнение высказал представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить», - написал дипломат на своей странице в Twitter.

Этими словами Чжао Лицзянь прокомментировал высказывание руководителя американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, сообщившего, что в Соединенных Штатах было зарегистрировано несколько случаев, когда у людей, умерших якобы от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.

В декабре 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позже медики установили, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. ВОЗ, в свою очередь, объявила о пандемии.

Согласно последним данным, общее число зараженных в мире превысило 120 тысяч человек, более четырех тысяч пациентов скончались. В России к настоящему моменту выявлено 34 случая заражения коронавирусом.