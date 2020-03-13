Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика стоит на пороге кризиса, который может оказаться очень чувствительным, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации.

«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса. Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», - приводит слова Кудрина РИА Новости.

Глава Счетной палаты отметил, что сокращение перевозок и потребления углеводородных ресурсов существенно повлияют на российскую экономику. Но Минфин и ЦБ оперативно и адекватно реагируют на события, добавил Кудрин.

По мнению главы Счетной палаты, небольшой положительный рост может произойти, если цена нефти поднимется до 40-45 долларов за баррель. При этом инфляция при таких условиях составит около 6% и даже выше.

Алексей Кудрин сравнил сегодняшнюю ситуацию с кризисом 2008 года. В те времена драйвером мировой экономики был Китай, сейчас он сильно пострадала от вспышки коронавируса, пояснил глава Счетной палаты.