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Путин не считает отток капитала из страны значительным

Ян Брацкий
09:48 12.03.2020
Глава государства отметил, что власти страны должны создавать привлекательные условия для инвесторов и привлечения иностранного капитала.
© Видео: ТАСС © Фото: kremlin

Президент Российской Федерации Владимир Путин не считает значительным отток капитала из страны и положительно оценивает усилия властей по улучшению бизнес-климата. Об этом глава государства рассказал ТАСС, в рамках большого интервью «20 вопросов Путину».

По словам президента, в последние годы из страны утекло не так много средств, если сравнивать эти объемы с поступившими деньгами.

«Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному. К тому же, приток и отток капитала - это естественный процесс. Но чем более стабильными у нас будут правила игры, чем более надежной будет защита инвестиций, собственности, имущества, тем, конечно, людям, которые вкладывают инвестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее», - считает Владимир Путин.

Российский лидер отметил стремление властей страны создать условия для потенциальных инвесторов, которые захотят вложить свои капиталы в российскую экономику.

В качестве положительного примера Владимир Путин привел рейтинг России, который определили эксперты Всемирного банка Doing Business-2020, в котором страна поднялась на 28 место. Несколько лет назад России не было даже в сотне, напомнил президент.

«У нас инвестиции были в начале 2000, по-моему, миллиард долларов. Потом на десятки пошло. Сейчас уже прямых инвестиций у нас свыше 540 миллиардов», - подсчитал Путин.

По мнению главы государства, это говорит о правильности прикладываемых усилий и эффективности работы профильных министерств и ведомств, которые дают положительный результат.

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