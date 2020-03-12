В Саратове суд изменил меру пресечения одному из подростков, обвиняемых в подготовке теракта

Суд освободил из-под ареста одного из подростков, являющихся фигурантами уголовного дела о подготовке убийств в школе в Саратове.

Меру пресечения в виде ограничения свободы молодому человеку заменили на запрет в совершении определенных действий.

Напомним, двое подростков ранее были арестованы Волжским районным судом Саратова по подозрению в подготовке к нападению на одну из городских школ. Два 14-летних горожанина состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида. При нападении они планировали использовать обрез охотничьего ружья и кустарные зажигательные смеси. Подростки признались, что хотели совершить атаку на школу из мести.