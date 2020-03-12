«От первого и до последнего дня»: ведущий «Загадок века» Медведев рассказал героическую историю своего дяди-участника войны

Ведущий телеканала «Звезда» и программы «Загадки века» Сергей Медведев, как и его коллеги, присоединился к специальному проекту российского министерства обороны «Дорога памяти». Он рассказал историю человека, которым гордится его семья. История героя Великой Отечественной войны, летчика тяжелого бомбардировщика.

«Медведев Александр Николаевич, старший брат моего отца. Прошедший всю войну от первого до последнего дня, он - гордость нашей семьи. Летчик тяжелого бомбардировщика, он начал свою войну под Брестом. Поздней осенью 1941 года его самолет был сбит над Белоруссией и три недели он пробирался к своим. После, опять вступил в строй и совершил, вместе со своим боевыми товарищами, 234 вылета. Он удостоен высокого звания Герой Советского Союза. После войны Александр Николаевич продолжил службу, окончил две академии, в том числе Академию Генерального штаба. Дослужился до звания генерал-полковника. Я навечно сохранил память о нем. Сохраните и вы память о своих героях», - рассказал Медведев.

Проект Минобороны Российской Федерации «Дорога памяти» призван увековечить память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах. Все фотографии и архивные материалы лягут в основу мультимедийной галереи, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету в специальном разделе на сайте министерства обороны. На пункты сбора и оцифровки фотографий, которые работают в каждом городе, нужно принести снимки своих героев и рассказать немного об их биографии. Необходимые данные можно внести самостоятельно.