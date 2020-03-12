Повышение за превышение: в Минюсте рассмотрят новую схему наказаний за нарушения ПДД

В Министерстве юстиции РФ приняли решение не ужесточать наказания за нарушения правил дорожного движения. Решение принято в ходе общественного обсуждения проекта нового Кодекса об административных правонарушениях России.

Напомним, ранее планировалось повышение размера штрафа, к примеру, за превышение скорости на 20-40 километров в час. Предлагалось установить 3000 рублей вместо нынешних 500 рублей. Активисты Общероссийского народного фронта не одобрил данную инициативу: экспертам удалось убедить всех, что при вынесении наказаний необходим индивидуальный подход.

Предлагается присваивать водителям личные коэффициенты риска: нулевой, низкий, средний и высокий. Злостным нарушителям грозят более строгие наказания, ответственным водителям - простят негрубые нарушения. Порядок обжалования штрафов также планируется изменить.