Ирак и Кувейт снизили стоимость барреля нефти

Власти Ирака и Кувейта вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть. Ирак уменьшил стоимость барреля на 5 долларов и планирует в следующем месяце нарастить объемы экспорта сырья, сообщает агентство Bloomberg. Кувейт также играет на понижение, опустив стоимость бочки нефти на 6 долларов.

На этот шаг саудовская сторона пошла после развал сделки ОПЕК+, на которой Россия предложила сохранить существующие объемы добычи и более детально рассмотреть влияние вспышки коронавируса на мировую экономику.

Комментируя сложившуюся ситуацию на мировых рынках после срыва сделки, в ОПЕК заявили, что Москва остается ключевым партнером для стран-участниц картеля.