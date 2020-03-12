Ирак и Кувейт снизили стоимость барреля нефти
Ирак опустил цену барреля нефти на 5 долларов, Кувейт - на 6 долларов за бочку сырья.
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Власти Ирака и Кувейта вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть. Ирак уменьшил стоимость барреля на 5 долларов и планирует в следующем месяце нарастить объемы экспорта сырья, сообщает агентство Bloomberg. Кувейт также играет на понижение, опустив стоимость бочки нефти на 6 долларов.
На этот шаг саудовская сторона пошла после развал сделки ОПЕК+, на которой Россия предложила сохранить существующие объемы добычи и более детально рассмотреть влияние вспышки коронавируса на мировую экономику.
Комментируя сложившуюся ситуацию на мировых рынках после срыва сделки, в ОПЕК заявили, что Москва остается ключевым партнером для стран-участниц картеля.