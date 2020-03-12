В Екатеринбурге во время движения вспыхнул автобус: видео
Пассажиры успели самостоятельно выйти из салона, пострадавших и жертв в результате инцидента нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Екатеринбурге прямо во время движения вспыхнул автобус. Это случилось в час пик на оживленной дороге. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как огонь охватил автобус в считанные секунды.
Пассажиры успешно успели эвакуироваться. После этого водитель отогнал транспорт в безопасное место, где не было скопления автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.
Спасатели оперативно прибыли по вызову и полностью потушили возгорание за 13 минут. По одной из версий, причиной пожара могла послужить техническая неисправность.