В Екатеринбурге во время движения вспыхнул автобус: видео

В Екатеринбурге прямо во время движения вспыхнул автобус. Это случилось в час пик на оживленной дороге. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как огонь охватил автобус в считанные секунды.

Пассажиры успешно успели эвакуироваться. После этого водитель отогнал транспорт в безопасное место, где не было скопления автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Спасатели оперативно прибыли по вызову и полностью потушили возгорание за 13 минут. По одной из версий, причиной пожара могла послужить техническая неисправность.