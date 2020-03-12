Глава МИД Польши заявил о стремлении Варшавы наладить отношения с Москвой

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о стремлении официальной Варшавы наладить отношения с Москвой. По мнению главы МИД, еще есть время, чтобы договориться и найти общий язык по целому перечню взаимных проблем и претензий.

«Польша и Россия - соседние страны, между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», - цитирует РИА Новости заявление Чапутовича.

Он подчеркнул, что очень заинтересован во встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Не исключено, что это произойдет уже в мае, в ходе министерской встречи Совета Европы, заявил польский высокопоставленный дипломат.

По его словам, в Польше рассчитывают на совместное с Россией изучение исторических документов, с целью окончательного примирения и поиска правды.

«Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений», - добавил Чапутович.

Польша не предъявляет России никаких предварительных условий для начала диалога и примирения, заявил Яцек Чапутович. Глава польской дипломатии считает, что общая история двух стран, включая мрачные периоды, должна изучаться историками и не мешать общению политиков. В завершении беседы дипломат оценил решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.