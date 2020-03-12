Американские ученые раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной. Им удалось установить, что одно из фундаментальных противоречий Стандартной модели физики - преобладание материи над антивеществом - можно объяснить процессом аксиогенеза - образования гипотетических частиц аксионов.

Данный термин был введен в науку для объяснения причин нарушения взаимодействия по зарядовому сопряжению С между частицами и античастицами и по симметрии четности Р («СР-симметрия»). Аксион является гипотетической частицей в миллиард раз легче протона и редко взаимодействующей с обычной материей.

С помощью аксиона также можно объяснить еще одно противоречие Стандартной модели - скорость вращения галактик: если бы они вращались с имеющейся в настоящий момент скоростью, они разлетелись бы на части. По предположению ученых, это можно объяснить наличием в галактиках огромного количества невидимого глазу вещества, которым и могут быть аксионы. Результаты исследования опубликованы на arXiv.org.

Так ученые открыли новую космологическую роль аксиона, связанную с его вращением. Взаимодействие данного процесса с избытком вещества, найденного во Вселенной, назвали аксиогенезом. Иначе говоря, именно аксион, по мнению исследователей, является ответом на множество вопросов о физических вселенских противоречиях.