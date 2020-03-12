Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной

Егор Левин
07:37 12.03.2020
Исследователи установили гипотетическую частицу, которая в миллиард раз легче протона и может стать ключом к решению всех вопросов Вселенной.
Ученые раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной
© Фото: NRAO AUI NSF, NASA

Американские ученые раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной. Им удалось установить, что одно из фундаментальных противоречий Стандартной модели физики - преобладание материи над антивеществом - можно объяснить процессом аксиогенеза - образования гипотетических частиц аксионов.

Данный термин был введен в науку для объяснения причин нарушения взаимодействия по зарядовому сопряжению С между частицами и античастицами и по симметрии четности Р («СР-симметрия»). Аксион является гипотетической частицей в миллиард раз легче протона и редко взаимодействующей с обычной материей.

С помощью аксиона также можно объяснить еще одно противоречие Стандартной модели - скорость вращения галактик: если бы они вращались с имеющейся в настоящий момент скоростью, они разлетелись бы на части. По предположению ученых, это можно объяснить наличием в галактиках огромного количества невидимого глазу вещества, которым и могут быть аксионы. Результаты исследования опубликованы на arXiv.org.

Так ученые открыли новую космологическую роль аксиона, связанную с его вращением. Взаимодействие данного процесса с избытком вещества, найденного во Вселенной, назвали аксиогенезом. Иначе говоря, именно аксион, по мнению исследователей, является ответом на множество вопросов о физических вселенских противоречиях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.03.2020, 02:14
Права человека, забота о детях, защита исторической правды: какие изменения ждут российскую Конституцию
Дата12.03.2020, 08:04
Преодолевая ПРО: ракетчики ВВО провели электронные пуски из комплексов «Искандер-М»
Дата11.03.2020, 01:40
СМИ: Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира
Дата11.03.2020, 18:02
В России возобновят выпуск агрегатов для обновленных «Белых лебедей»
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:38 В стране и мире
Ирак и Кувейт снизили стоимость барреля нефти
08:27 В стране и мире
Видео
В Екатеринбурге во время движения вспыхнул автобус: видео
08:04 Армия
Видео
Преодолевая ПРО: ракетчики ВВО провели электронные пуски из комплексов «Искандер-М»
07:45 В стране и мире
Глава МИД Польши заявил о стремлении Варшавы наладить отношения с Москвой
07:42 Спорт
NBA останавливает регулярный чемпионат из-за коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Екатеринбурге во время движения вспыхнул автобус: видео
Невролог рассказала, как еда и напитки влияют на здоровый сон
Том Хэнкс заболел коронавирусом
Видео
На память: украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
Врач объяснил, чем опасно частое мытье рук
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.