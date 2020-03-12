Россия передала Ирану тесты для лабораторной диагностики COVID-2019

Россия передала Ирану тесты на 50 тысяч исследований для проведения необходимой диагностики коронавирусной инфекции COVID-2019. Кроме того, материалы были переданы также Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, Монголии и КНДР, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Всего Россия отправила порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики смертельно опасной инфекции, которые позволят специалистам провести 80 тысяч исследований.

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран из-за распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-системы для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в объеме 500 наборов на 50 тысяч исследований», - говорится в сообщении.

В настоящее время тест-системы уже доставлены в 10 стран ближнего зарубежья. С их помощью удалось выявить инфицированных в Армении и Белоруссии. Подобная помощь будет продолжена, отмечают в Роспотребнадзоре.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового типа коронавируса. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейсус.

Пандемией обычно называют сильную эпидемию, которая характеризуется распространением вируса на всей территории страны, где произошел очаг заражения, затрагивает сопредельные государства, а иногда и многие другие страны мира.

Кроме того, глава ВОЗ заявил, что организация следит за ситуацией с коронавирусом круглосуточно. Гебрейсус предупредил, что в ближайшие дни и недели число зараженных и скончавшихся может увеличиться. По последней информации, по всему миру COVID-19 болеют свыше 121 тысячи человек, скончались 4 373.