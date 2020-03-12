Летевший из Иркутска самолет экстренно сел из-за больного пассажира

Пассажирский самолет, летевший в Москву из Иркутска, совершил экстренную посадку в Кемерово. Один из пассажиров почувствовал себя плохо и ему понадобилась срочная медицинская помощь.

Мужчина начал жаловаться на боли в груди спустя полтора часа после взлета. В салоне оказался профессиональный медик, который оказал 58-летнему пассажиру первую помощь, но продолжать многочасовой полет до столицы для него было опасно и экипаж воздушного судна принял решение о промежуточной посадке.

Капитан лайнера запросил диспетчера кемеровского аэропорта и получил разрешение посадить самолет. Все прошло успешно, заболевшего мужчину на трапе встретили медицинские работники, сообщает РИА Новости. Его госпитализировали в профильную клинику. Остальные пассажиры продолжили полет спустя некоторое время.