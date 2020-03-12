Маски, лекарства, карантин: как коронавирус оставил Европу без денег

Власти Италии обратились к правительству России с просьбой направить гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. В частности, итальянцы запросили маски с фильтрами и наборы по предотвращению заражения. В Италии - более 10 тысяч заболевших и сотни умерших.

На улицах Рима, Милана, Флоренции еще никогда не было настолько безлюдно. Полиция и военнослужащие следят за соблюдением режима карантина. Кафе и магазины закрыты, а местным жителям разрешается покидать дома только для визита в больницу или поездки на работу.

Больницы переполнены, врачи буквально падают от усталости. Медики обращаются ко всем с убедительной просьбой соблюдать режим карантина. Ограниченное количество мест и рабочей силы заставляет докторов принимать крайние меры - помогать в первую очередь тем, у кого больше шансов выздороветь. В приоритете у врачей - молодые люди.

Из-за угрозы коронавируса в Норвегии отменили крупнейшие учения НАТО, в США отказались от проведения конференции по данному заболеванию. В России ученые смогли создать самый быстрый тест в мире - он позволяет определить заражение за 15 минут.

Тем временем, в очаге коронавируса, китайском Ухане заболеваемость спала. Врачи снимают маски, закрыли временные госпитали. Начал движение общественный транспорт и заработали заводы. Прежде всего - по производству медицинских масок и лекарств. Спрос на них по всему миру все еще остается высоким.