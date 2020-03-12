Минюст отклонил предложения повысить штрафы в новой редакции КоАП

Минюст не будет ужесточать наказания для водителей. Решение об этом приняли в ходе общественного обсуждения проекта нового Кодекса об административных нарушениях. Изначально авторы дополнений хотели повысить штрафы.

Например, за превышение скорости на 20-40 километров в час - до трех тысяч рублей, вместо нынешних пятисот. Однако, активисты Всероссийского народного фронта выступили «против». Его эксперты убедили всех, что необходим индивидуальный подход.

Каждому водителю предлагается присваивать личный коэффициент риска - нулевой, низкий, средний или высокий. Злостных нарушителей правил дорожного движения будут наказывать строже. Ответственным водителям, наоборот - прощать ошибки.

Кроме того, планируют изменить порядок обжалования штрафов. Их можно будет оспаривать в электронном виде не только в подразделениях ГИБДД, которые их выписали, но и в судах.