Невролог рассказала, как еда и напитки влияют на здоровый сон

Врач-невролог назвала причины бессонницы, связанные с питанием. По словам невролога-сомнолога Елены Царевой, роль играет как пища, так и напитки, причем, как они могут ухудшить сон, так и наоборот.

К продуктам, вызывающим бессонницу либо делающим сон более поверхностным относятся кофеин и еда с высоким гликемическим индексом. Кофеин ухудшает процесс засыпания, а углеводы приводят к гипогликемии - падению артериального давления, повышению температуры, что вызывает пробуждение.

Однако, как отметила Царева в интервью радио Sputnik, часто случается и обратный эффект, когда ночью человек просыпается из-за желания поесть.

«Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру - пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое. "Совы" по сравнению с "жаворонками" больше склонны к поеданию пищи в вечернее время, к набору веса, гипертонии и прочим проблемам. Бывает и синдром "ночной еды", когда после семи вечера мы принимаем больше 25% от общего рациона пищи. Если это не связано с вынужденными условиями, то, скорее всего, связано стрессом», - рассказала Царева.

Также она отметила, что сонливость после переедания возникает из-за возможной инсулинорезистентности - повышением уровня сахара в крови и выработкой большего чем обычно количества инсулина. Аналогичные реакции организма человек может наблюдать при депрессии, стрессе и прокрастинации.