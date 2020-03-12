Запрет на въезд из Европы и жесткие меры: Трамп назвал план США по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп выступил с видеообращением к нации в связи со вспышкой коронавируса в стране. Он объявил о мерах, которые предприняты властями по предотвращению распространения болезни. Обращение Трампа транслировал канал ABC.

«Проконсультировавшись с экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней», - заявил Трамп.

Ограничительные меры на въезд в США начнут действовать в полночь в пятницу, 13 марта. Президент уточнил, что запрет не будет распространяться на Великобританию. Также смогут возвращаться из Европы американцы, которые сдали тест на коронавирус.

Трамп заявил, что США готовы к вспышке коронавируса лучше любой другой страны, в отличие от Евросоюза, который не смог принять эффективных мер. По словам американского президента, США в начале эпидемии предприняли эффективные меры: ввели ограничения на въезд из Китая, объявили карантин на федеральном уровне, установили предостережения от поездок в другие страны и мобилизовали все силы в здравоохранении.

«Благодаря этим ранним, но очень серьезным, мерам в США число зафикисрованных случаев инфицирования коронавирусом было гораздо меньше, чем в Евросоюзе», - пояснил Трамп.

Он уточнил, что Европейский союз не предпринял аналогичных мер предосторожности, не ввел ограничения на поездки из Китая и других стран с опасной эпидемиологической ситуацией.

«Это самые серьезные и всеобъемлющие меры по противостоянию вирусу в современной истории. Уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам. Мы в конечном итоге победим этот вирус», - пообещал президент США.

В стране нет финансового кризиса, связанного с коронавирусом, но власти США предпримут необходимые, беспрецедентные экономические меры, пообещал Трамп. В частности, он пообещал поддержку рабочим и предприятиям, пострадавшим от болезни.

«Я объявляю о дополнительных экономических мерах, чтобы предоставить дополнительную поддержку американским рабочим, их семьям и предприятиям», - заявил Трамп.

Глава государства отдал распоряжение о предоставлении пострадавшим от болезни компаниям кредитов под низкий процент. По последним данным, в США количество инфицированных выросло до 987 человек. От болезни скончались 35 человек.