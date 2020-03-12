Иран передаст Украине черные ящики сбитого самолета

Иран передаст Киеву черные ящики сбитого по ошибке под Тегераном украинского лайнера. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Слова дипломата подтвердил руководитель канадского МИДа Франсуа-Филипп Шампань. Он отметил, что Канада, чьи граждане также погибли в январской катастрофе, пристально следит за ходом расследования и призывает Тегеран к сотрудничеству.

Ранее иранские власти заявляли, что намерены расшифровать данные бортовых самописцев самостоятельно. Но затем выяснилось, что для этого в стране нет нужного оборудования и программного обеспечения. Корпорация Boeing предоставлять их Ирану отказалась.