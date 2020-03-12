Документы с именами приговоренных и западные боеприпасы: в Алеппо нашли тюрьму террористов

Правительственные войска Сирии обнаружили в провинции Алеппо тюрьму и суд террористов, на котором они приговаривали местных жителей к смертной казни даже за незначительные проступки. Огромный архив с именами подсудимых должен пролить свет на место нахождения тысяч человек пропавших без вести за годы войны.

Камеры заключенных располагались в здании бывшей фабрики мороженого. Нередко боевики задерживали людей ради выкупа, штрафы назначались в американских долларах.

На документах - печати самых разных группировок, в том числе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»*. Также в здании повсюду разбросаны боеприпасы западного производства - так называемая гуманитарная помощь от заокеанских спонсоров.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ