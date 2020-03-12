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Том Хэнкс заболел коронавирусом

Тамара Астапенкова
04:48 12.03.2020
Актер и его супруга находятся сейчас в Австралии.
Том Хэнкс заболел коронавирусом
© Фото: Prensa Internacional globallookpress

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом звезда фильма «Форрест Гамп» написал в своем Twitter.

«Нас проверили на коронавирус и результат оказался положительным», - сообщил Том Хэнкс.

По словам актера, он с супругой находится сейчас в Австралии. В какой-то момент, они почувствовали себя простудившимися, появился озноб, после чего они и решили сдать анализы на коронавирус.

© tomhanks, twitter

«Мы с Ритой находимся в Австралии. В какой-то момент мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, появилась боль в теле. У Риты периодически был озноб. Как и полагается в этой ситуации, мы решили провериться на коронавирус», - объяснил Том Хэнкс.

Ранее стало известно, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился коронавирусом. По информации клуба, спортсмен чувствует себя хорошо. Он и его окружение находятся на карантине.

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