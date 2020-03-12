В Москве из-за ветра введен желтый уровень погодной опасности

Специалистами Гидрометцентра объявлен желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать до трех часов ночи субботы, 14 марта.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ожидается сильный ветер, небольшие дожди и постепенное похолодание. Днем в четверг и пятницу столбики термометров будут подниматься до 8 градусов тепла. В ночь с пятницы на субботу температурный режим будет в пределах 2-3 градусов тепла, в ночь с субботы на воскресенье ночные температуры станут отрицательными. Ожидается от минус 3 до 6 градусов.

Из-за похолодания водителям посоветовали не менять зимние шины на летние. Ожидается, что морозы продержатся 3-5 суток, после чего столбики термометров вновь вернутся к плюсовым значениям.