В России вступил в силу закон о ввозе лекарств с наркотическими веществами

С 1 марта, в воскресенье, в России вступил в силу закон о взаимозаменяемости лекарств и разрешающий ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, необходимые для медицинской помощи конкретной группе пациентов. Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2019 года.

Законом предоставляется право российскому правительству устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Документ уточняет понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты» и определяет по какой формуле будет устанавливаться цена по госзакупкам.

Закон предусматривает право правительства на определение порядка провоза и закупки незарегистрированных лекарств. Чтобы конкретное лекарство дошло до пациента, необходимо постановление врачебной комиссии. Решение принимается если препараты, зарегистрированные в стране, неэффективны или пациент их не может применять.

Московский эндокринный завод будет осуществлять ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных препаратов. Минпромторг предусматривает денежные средства на закупку, ввоз и доставку конкретной партии.

В середине февраля правительство РФ выделило 22 миллиона рублей на закупку иностранных психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, для детей с поражениями ЦНС. Речь идет о пяти препаратах: «Диазепам» (ректальный раствор), «Мидазолам» (раствор оромукозальный), «Клобазам» (таблетки, капсулы) и «Фенобарбитал» (эликсир).

Широкий резонанс проблема с невозможностью использовать для лечения официально незарегистрированные препараты в стране получила после того, как полиция начала задерживать материй детей-инвалидов, заказывающих лекарства за границей.