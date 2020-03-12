В NASA сообщили о предстоящей корректировке орбиты МКС

Перед прилетом новой экспедиции Международной космической станции на пилотируемом корабле «Союз МС-16» планируется провести коррекцию орбиты МКС, сообщили в пресс-службе NASA.

Стартовый запуск корабля «Союз МС-16» намечен на 3 часа утра 9 апреля м космодрома Байконур. В экипаж входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, американец Кристофер Кэссиди.

По информации пресс-службы, коррекция орбиты МКС должна пройти 19 марта. Начало операции планируется в 20.18 по московскому времени. Она продлится 534 секунды.

Сейчас на МКС работает международный экипаж, в состав которого входят россиянин Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Возвращение 62 экспедиции запланировано на 17 апреля на корабле «Союз МС-15». Посадка намечается в Казахстане.