Путин подписал указ о ежемесячных выплатах родственникам погибших десантников 6-й роты

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате псковским десантникам - военнослужащим 6-й парашютно-десантной роты, принявшим в марте 2000 года неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье, а также членам семей героев, погибших в том бою.

Девяносто бойцов тогда выдерживали натиск почти двух с половиной тысяч боевиков Басаева и Хаттаба. Из всей роты выжить удалось только шестерым. Начиная с марта они будут получать более 65 тысяч рублей. Такая же сумма положена родным погибших, ее будут делить в зависимости от числа членов семьи.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правительству поручено определить источники финансирования, порядок осуществления выплаты и ее индексации.