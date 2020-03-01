В Ирландии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Сообщается, что заразившимся оказался мужчина, прибывший из северной Италии. В настоящий момент он находится в больнице под контролем врачей. Министерство здравоохранения страны пытается отследить все возможные произведенные заразившимся контакты. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в США зафиксировали первый случай смерти от COVID-19. Жертвой инфекции стал житель Вашингтона. Представители федеральных органов здравоохранения подтвердили этот факт в ходе специального брифинга, отметив, что смертельно опасная форма инфекции получила особое распространение на западном побережье.