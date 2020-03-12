Коалиция США подтвердила гибель военных при обстреле в Ираке

Трое военнослужащих возглавляемой США коалиции погибли в результате ракетного обстрела лагеря Таджи в Ираке. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

Имена погибших не будут разглашены до уведомления о случившемся ближайших родственников. Также не указывается, гражданами какой страны они являются.

В сообщении также говорится, что еще 12 человек получили ранение во время инцидента.

По данным пресс-службы коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет. Военные считают, что обстрел велся из самодельной пусковой установки, располагавшейся в нескольких километрах от военного объекта.

Отмечается, что лагерь Таджи - это иракская база, где находятся военнослужащие коалиции для обучения и консультирования иракских сил безопасности.