Стало известно название песни Little Big для Евровидения

Группа Little Big будет представлять Россию на «Евровидении-2020» с песней Uno, именно ее отрывок появился ранее в Интернете. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Седьмого марта в Сети появился отрывок новой песни группы Little Big. Авторы ролика утверждали, что именно с этой композицией, которая получит название Uno, музыканты выступят на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме.

«Это та песня. Они намекали специально», - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что участники группы Little Big в эфире радиостанции NRJ рассказали о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении. Лидер коллектива Илья Прусикин заявил, что композицию написали неожиданно, она не создавалась как трек для конкурса.