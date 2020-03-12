Второй худший результат за историю: биржи США закрылись резким падением

В четверг, 12 марта, биржи США закрылись резким падением индексов с 7,9 до 9,99%, которое стало худшим с 1987 года. На 23.00 по московскому времени на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average снизился до 9,99% - на 23 552,27 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 7,85%, до 7327,453 пункта. Индекс S&P 500 - на 4,54%, до 2510,48 пункта. С утра американские биржи открылись падением на 7% и были приостановлены на 10 минут.

Реакция на биржах произошла после объявления Трампом 30-дневного запрета на въезд в США из Европы, который вступает в силу 13 марта. Накануне президент США Дональд Трамп выступил с видеообращением к нации в связи со вспышкой коронавируса в стране. Он заявил, что в стране нет финансового кризиса, но власти США предпримут необходимые, беспрецедентные экономические меры, пообещал Трамп. В частности, он пообещал поддержку рабочим и предприятиям, пострадавшим от болезни.