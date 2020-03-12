В Сербии появилась площадь имени Василия Маргелова

Площади в сербском городе Панчево, расположенном в 20 километрах от Белграда, присвоено имя советского военачальника, Героя Советского Союза Василия Маргелова. Об этом говорится в решении городского совета, которое вступило в силу с 12 марта.

«Утверждается название площади “Площадь Василия Филипповича Маргелова” на территории населенного пункта Панчево», - приводит выдержку из документа ТАСС.

Идея присвоить площади имя советского военачальника появилась в сентябре 2019 года. С инициативой выступило общество сербско-русской дружбы «Cлaвянская уния».

«Мы изучали историю освобождения нашего и узнали, что его освобождала дивизия Маргелова, на тот момент генерал-майора. Мы подумали, что справедливым будет увековечить его имя», - объяснил председатель общества Роберт Ресанович.

В Москве, Омске, Пскове, Таганроге и других российских городах есть улицы, которым присвоено имя Василия Маргелова. Также имя генерала можно встретить на улицах Минска и Витебска. Площадь имени Маргелова есть в Рязани. Площадь в сербском городе Панчево стала первой за пределами России.