«Самый серьезный за сто лет»: Макрон заявил о кризисе здравоохранения во Франции

Эпидемия коронавируса является самым серьезным кризисом в области здравоохранения, который Франция переживала за последнее столетие. Об этом во время своего обращения к нации заявил президент страны Эммануэль Макрон.

По его словам, Франция находится только в начале эпидемии при наличии почти трех тысяч заболевших и 61 погибшем.

«Эпидемия усиливается по всей Европе. Приоритетом станет наше здоровье. Я не собираюсь идти ни на какие компромиссы», - заявил глава государства.

С понедельника, 16 марта, заявил Макрон, в стране будут закрыты все школы и университеты. Он также призвал французов ограничить свои передвижения. При этом муниципальные выборы, по его словам, в стране отменять не собираются.