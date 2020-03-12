Губернатор Нью-Йорка запретил массовые собрания и бродвейские постановки из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо запретил собираться в городе группами более 500 человек из-за угрозы распространения коронавируса. Мера принята в связи с тем, что за одни сутки было выявлено 112 новых случаев инфицирования.

Запрет будет действовать в отношении баров и ресторанов, церквей, «в обозримом будущем» он затронет и театры на Бродвее, заявил Куомо. Офисов он не коснется, если они не принадлежат к открытому типу, где на одном пространстве работают сразу несколько сотен человек. Мера также не распространяется на продуктовые магазины, школы, больницы, дома престарелых, правительственные здания и общественный транспорт.

Новые правила вступают с силу вечером 13 марта, сообщает Bloomberg.

В Нью-Йорке на данный момент выявлено 328 случаев заражения COVID-19. Госпитализировано 47 человек, погибших нет.