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Губернатор Нью-Йорка запретил массовые собрания и бродвейские постановки из-за коронавируса

Анна Касаткина
22:34 12.03.2020
Новые правила вступают с силу вечером 13 марта.
Губернатор Нью-Йорка запретил массовые собрания и бродвейские постановки из-за коронавируса
© Фото: pixabay

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо запретил собираться в городе группами более 500 человек из-за угрозы распространения коронавируса. Мера принята в связи с тем, что за одни сутки было выявлено 112 новых случаев инфицирования.

Запрет будет действовать в отношении баров и ресторанов, церквей, «в обозримом будущем» он затронет и театры на Бродвее, заявил Куомо. Офисов он не коснется, если они не принадлежат к открытому типу, где на одном пространстве работают сразу несколько сотен человек. Мера также не распространяется на продуктовые магазины, школы, больницы, дома престарелых, правительственные здания и общественный транспорт.

Новые правила вступают с силу вечером 13 марта, сообщает Bloomberg.

В Нью-Йорке на данный момент выявлено 328 случаев заражения COVID-19. Госпитализировано 47 человек, погибших нет.

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