В Минздраве рассказали о состоянии зараженного коронавирусом жителя Кубани
В четверг, 12 марта, в России было выявлено 6 новых случаев заболевания.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, «ВКонтакте»
Госпитализированный с коронавирусом житель Краснодарского края находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Заболевший 5 марта вернулся из Италии, в которой среди стран Европы - самое большое число инфицированных COVID-19.
Всего за последние сутки в России зафиксировано 6 новых случаев заражения. Четверо находятся в Москве, по одному - в Калининграде и Краснодарском крае.
Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, уже определен. Все они находятся под медицинским наблюдением.
В настоящее время в РФ официально зарегистрировано 34 случая заражения COVID-19. Во всем мире число инфицированных достигло почти 128 тысяч.