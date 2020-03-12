В Минздраве рассказали о состоянии зараженного коронавирусом жителя Кубани

Госпитализированный с коронавирусом житель Краснодарского края находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Заболевший 5 марта вернулся из Италии, в которой среди стран Европы - самое большое число инфицированных COVID-19.

Всего за последние сутки в России зафиксировано 6 новых случаев заражения. Четверо находятся в Москве, по одному - в Калининграде и Краснодарском крае.

Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, уже определен. Все они находятся под медицинским наблюдением.

В настоящее время в РФ официально зарегистрировано 34 случая заражения COVID-19. Во всем мире число инфицированных достигло почти 128 тысяч.