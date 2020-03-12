Ил-76 МЧС РФ доставит 35 тонн гумпомощи жителям Конго
Из-за наводнений в африканской стране пострадали сотни тысяч человек.
© Фото: МЧС РФ
Самолет Ил-76 МЧС РФ с гуманитарным грузом вылетел из московского аэропорта Жуковский в Конго. Жителям африканской страны потребовалась помощь в связи с сильными наводнениями.
«На борту воздушного судна – палатки, одеяла и продукты питания общим весом 35 тонн», - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Уточняется, что гумпомощь доставляется в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства.
Из-за наводнений в Конго пострадали сотни тысяч человек, нанесен сильный материальный ущерб. В связи с этим правительство республики обратилось за помощью к международному сообществу.