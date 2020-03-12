Права человека, забота о детях, защита исторической правды: какие изменения ждут российскую Конституцию

Для того чтобы принять в третьем, окончательном, чтении поправки в основной закон страны, депутаты Госдумы даже скорректировали график. Пленарное заседание открылось на два часа раньше обычного. Председатель ГД РФ Вячеслав Володин отметил важность поправок, которые были внесены днем ранее, и потребовали личного участия президента Владимира Путина.

«Если бы вчера мы не приняли поправку Терешковой, это привело бы к тяжелейшим последствиям. Поэтому когда мы говорим о внесенных изменениях, они не только оправданы, исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, но они закладывают перспективу в стратегию развития страны, если хотите. И эта Конституция не на год, не на два, об этом сказал президент. Эта Конституция, внесенные изменения, на ближайшие 50 лет», - заявил Володин.

В Совете Федерации обсуждение текста законопроекта прошло на уровне профильных комитетов и началось в обеденный перерыв.

«Текст, на мой взгляд, получился конструктивным, правильным, удачным, он нацелен на стратегическое развитие России, на перспективу, в этом смысле обязательно должен быть поддержан. Я уверен, что поддержка СФ единодушна, но я рассчитываю на то, что столь же единодушна будет поддержка и со стороны российских избирателей», - сказал в ходе заседания председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Самыми значимыми называют поправки, касающиеся социальных гарантий: индексация пенсий не реже одного раза в год и МРОТ не ниже прожиточного минимума. Отныне все государственные гарантии будут закреплены на законодательном уровне.

«Конкретизация принципов социального государства. Пересмотреть которые в худшую сторону станет невозможно», - объяснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас.

Уважение к человеку труда, закрепление в Конституции традиционных семейных ценностей. Забота о детях - один из приоритетов государственной политики, в то же время это не означает, что в России появится ювенальная юстиция. Важная тема - защита прав человека.

«Практически все поправки связаны с правами человека. На этапе подготовки ко второму чтению произошли существенные изменения, которые повысили гарантии прав и свобод, особенно социальной сфере», - прокомментировала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В год 75-летия Победа одной из важнейших задач является защита исторической правды. Члены Совета Федерации поддержали запрет на отчуждение территорий России и превалировании национального права. В том случае, если последнему противоречат международные законы.

Результаты голосования: 160 - за, один против и трое воздержавшихся. Уже в ближайшее время с текстом внесенных поправок смогут ознакомиться на местах. Перед тем, как закон отправится на подпись к президенту, его должны поддержать две трети региональных парламентов.

Для того, чтобы поправки вступили в силу, свое мнение по поводу изменения Конституции должны сказать сами граждане. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля. Но перед этим провести собственною экспертизу должен Конституционный суд.

ЦИК России, в свою очередь, уже представил логотип и слоган будущего голосования. Оно пройдет под девизом «Наша страна, наша Конституция, наше решение».