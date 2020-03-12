NHL приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги с четверга, 12 марта, приостанавливается из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте NHL.

На какой срок распространяется эта мера, не сообщается. Отмечается, что NHL следует поручениям экспертов в области здравоохранения, а также выполняет требования местных властей.

«Тем не менее после вчерашних новостей о том, что анализ игрока NBA на коронавирус дал положительный результат, и, учитывая, что наши лиги делят много раздевалок и помещений, теперь кажется вероятным, что кто-то из сообщества NHL может сдать положительный тест», - цитирует сообщение пресс-службы лиги ТАСС.

В NHL отметили, что будут продолжать следить за всеми медицинскими поручениями и принимать меры, чтобы обезопасить от вируса спортсменов.

«Наша цель - возобновить сезон как только это будет возможно, чтобы мы смогли его завершить и вручить Кубок Стэнли победителю», - говорится в сообщении.

Ранее сезон приостановили Национальная баскетбольная ассоциация и североамериканская футбольная лига.

По последним данным, в мире число зараженных COVID-19 приближается к 128 тысячам, скончались 4718. В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.