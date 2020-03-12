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NHL приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса

Иван Линдеманн
20:54 12.03.2020
На какой срок распространяется эта мера, не сообщается.
NHL приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса
© Фото: Larry MacDougal, via www.imago-im globallookpress

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги с четверга, 12 марта, приостанавливается из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте NHL.

На какой срок распространяется эта мера, не сообщается. Отмечается, что NHL следует поручениям экспертов в области здравоохранения, а также выполняет требования местных властей. 

«Тем не менее после вчерашних новостей о том, что анализ игрока NBA на коронавирус дал положительный результат, и, учитывая, что наши лиги делят много раздевалок и помещений, теперь кажется вероятным, что кто-то из сообщества NHL может сдать положительный тест», - цитирует сообщение пресс-службы лиги ТАСС. 

В NHL отметили, что будут продолжать следить за всеми медицинскими поручениями и принимать меры, чтобы обезопасить от вируса спортсменов. 

«Наша цель - возобновить сезон как только это будет возможно, чтобы мы смогли его завершить и вручить Кубок Стэнли победителю», - говорится в сообщении. 

Ранее сезон приостановили Национальная баскетбольная ассоциация и североамериканская футбольная лига.

По последним данным,  в мире число зараженных COVID-19 приближается к 128 тысячам, скончались 4718.  В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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