США наложили санкции на дочернюю компанию «Роснефти»

Соединенные Штаты в четверг, 12 марта, ввели санкции против еще одного дочернего предприятия российской нефтегазовой корпорации «Роснефть». В этот раз под удар попала швейцарская компания. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина США.

В заявлении министерства указано, что TNK Trading International S.A. оказывает финансовую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, продавая и транспортируя нефть из этой страны.

В главном офисе «Роснефти» ситуацию пока никак не прокомментировали.

TNK Trading International S.A. зарегистрирована в Швейцарии. Под контролем российской корпорации она находится с декабря 2017 года.

Напомним, что в феврале 2020 года США ввели санкции против Rosneft Trading SA, обвинив ее в поддержке венесуэльского нефтяного сектора.