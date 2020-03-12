Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию
В Совет Федерации поступило более 60 положительных решений из регионов по законопроекту о поправках в Конституцию. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон страны Андрей Клишас.
По словам Клишаса, этого количества отзывов уже достаточно, так как одобрить поправки должны не менее двух третей субъектов.
Остальные решения ожидаются завтра, а в субботу, 14 марта, Совфед сможет подвести итоги голосования специальным постановлением. После этого поправки, а также пункт проведении всероссийского голосования, рассмотрит Конституционный суд.
«Если КС посчитает, что поправки, которые были приняты в парламенте, противоречат той части Конституции, которая является неизменяемой, то тогда вся процедура останавливается», - заявил Клишас.
Если же суд даст положительное решение, то президент специальным указом определит дату голосования для россиян. Ожидается, что это будет 22 апреля.