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Коронавирус, цены на нефть и ситуация на мировых рынках: Мишустин рассказал о принимаемых Россией мерах

Иван Линдеманн
20:21 12.03.2020
Премьер-министр страны отметил, что инвесторы после обвала нефтяных котировок не убежали с российского рынка. А в Счетной палате заявили, что Минфин и ЦБ адекватно реагируют на происходящее.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Турбулентность на мировых рынках и коронавирус. Влияние этих угроз в четверг, 12 марта, обсуждал российский кабинет министров. Премьер Михаил Мишустин рассказал о деталях неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, которые и вызвали обвал цен на нефть, а также о мерах, принимаемых Москвой в целях защиты россиян от распространяющейся инфекции.

Также на повестке дня стоял вопрос, касающийся улучшения инвестиционного климата России. Мишустин отметил, что западный капитал не побежал домой после срыва сделки ОПЕК+ и обвала мировых рынков.

«Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала или на год. Страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях. А Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков», - отметил премьер-министр.

Впрочем, Россия подобный сценарий развития событий предусмотрела еще на этапе переговоров в Вене, когда сделку ОПЕК+ не удалось ни продлить, ни заключить на новых условиях. Российские акции и курс рубля заметно потеряли позиции, но это не привело к панике на внутреннем финансовом рынке.

«Мне кажется, Минфин и Центральный банк достаточно адекватно реагируют на происходящие события как в мировой экономике, так и с учетом влияния снижения цен на нефть на нашу экономику, в том числе рост доллара по отношению к рублю. Мне кажется, первые шаги абсолютно адекватные», - подчеркнул председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

От правительства, заверил Мишустин, сейчас не требуется принятия экстренных мер - все, что нужно, Минфин и Центробанк уже сделали.

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», - отметил глава правительства.  

Низкая инфляция, 570 миллиардов долларов золотовалютных резервов, 10 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния - это тот самый запас прочности, о котором говорят в правительстве. Денег хватит, чтобы компенсировать потери бюджета и выполнить социальные обязательства.

«На панике ведь очень легко наживаться. Если не позволять наживаться на панике и если будет поменьше паники, то последствия не будут катастрофическими. Это не как в 1998 году, который многие подзабыли, но это был кризис так кризис», - напомнил профессор Высшей школы экономики Лев Якобсон.

С 1 апреля снимаются ограничения на добычу нефти. Эта новость и вызвала обвал на мировых рынках. Но кризис пока не вышел на уровень лидеров мировых держав. По крайней мере, Владимир Путин пока не обсуждал его последствия ни с Трампом, ни с лидерами стран ОПЕК.

«Пока контактов не запланировано. Вместе с тем, в случае необходимости они будут осуществлены незамедлительно, тем более мы имеем очень тесные конструктивные взаимоотношения с упомянутыми странами», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С учетом теперь уже пандемии коронавируса прямые контакты в принципе не приветствуются, поэтому в правительстве попросили отнестись с пониманием к вынужденным ограничениям, которые вводят в целях профилактики распространения инфекции.

«Нами принято решение, начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелеты в Италию, Германию, Францию, Испанию. При этом сохраняются рейсы, которые позволят российским гражданам вернуться в Россию. Также федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», - сказал Мишустин.

Впрочем, решать проблемы мировой экономики можно и в своем кабинете. Секретариат ОПЕК в четверг, 12 марта, разослал письма странам, которые не входят в организацию, но тоже добывают нефть, с приглашением 18 марта поучаствовать в заседании технического комитета в формате видеоконференции.

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