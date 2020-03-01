Ученые рассказали о новом типе шизофрении

Ученые обнаружили новый тип шизофрении. Для этого специалисты из Соединенных Штатов проанализировали 300 пациентов с данным заболеванием.

За основу в исследовании была взята позиция о том, что при шизофрении снижается общий уровень серого вещества, однако ученые выяснили, что это не всегда так. В 40% случаев больные не имели подобных проблем - их мозг сохранил свои размеры, структуру и массу. При этом проблемы были выявлены в росте полосатого тела, участвующего в контроле сложных движений.

Как сообщает портал Medial Xpress, данный нюанс вызывает синдром Туретта, болезнь Паркинсона и ряд других проблем. Исходя из этого, возможно, что в будущем ученые будут указывать «подтипы» и «патологические паттерны» шизофрении.