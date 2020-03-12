В России за сутки выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом

В России подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Четверо зараженных находятся в Москве, по одному – в Калининграде и Краснодарском крае.

«Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов», - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по столице.

Троих пациентов из числа находящихся в Москве направили на лечение в больничный комплекс в Коммунарке, еще одного – в инфекционную больницу №2.

Установлен круг близких контактов зараженных за последние дни. Медики также связались с пассажирами рейса Бергамо-Москва от 1 марта, которым передвигались зараженные.