Путин обсудил с премьером Болгарии сотрудничество в сфере энергетики

Владимир Путин в четверг, 12 марта, провел с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым телефонный разговор. В ходе него стороны обсудили отношения двух стран, в том числе сотрудничество в сфере энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе болгарской стороны.

Напомним, 3 марта Борисов сообщил, что российская энергетическая компания «Газпром» снизила для Болгарии цену на газ на 40%. Тогда премьер-министр назвал произошедшее символичным подарком к 142-й годовщине освобождения страны в русско-турецкой войне.