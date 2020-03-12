Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения. Там отметили, что все проведенные анализы показали отрицательный результат. Кроме того, никаких патологических изменений в легких мужчины выявлено не было.

В Депздраве рассказали, что пациенту было 75 лет. Он поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии с явлениями дыхательной недостаточности.

«Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу», - отметили в Департаменте здравоохранения.

Отмечается, что пациент умер от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний: гепатита и рака поджелудочной железы.