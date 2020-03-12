Киев расторг договоры аренды земли с российским посольством

Договор аренды земли с российским посольством на Украине расторгнут по инициативе Киевского городского совета. Речь идет об участках, на которых предполагалось строительство новых зданий дипмиссии.

Участки, где должно было появиться посольство, консульство и резиденция посла, находятся на улицах Спасской и Боричев Ток. Решением Киевсовета от 12 марта договоры на аренду были расторгнуты, сообщает «Укринформ».

Россия и Украина в 2014 году взаимно отозвали своих послов. Ранее в Киеве отказались повышать уровень дипломатических отношений, назначая своего посла. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Россия не против обменяться послами.