«Ведьмаку заплатите чеканной монетой»: авторы песни из сериала признали российский кавер лучшим

Российскую перепевку саундтрека к сериалу «Ведьмак» признали лучшей в мире. К такому выводу пришли композиторы проекта Соня Белоусова и Джиона Остинелли.

Кавер на песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» в начале января 2020 года записал Омский народный хор. Его версию авторы композиции назвали чудесной. А омичи в интервью телеканалу «360» отметили, что очень рады такой высокой оценке.

«Мы придумали эту идею перед самым Новым годом в отделе рекламы и PR, записали 31 декабря, очень быстро и оперативно, сделали аранжировку, собрали коллектив, записали. Записали звук и свет, все в рекордный срок», - рассказала специалист по связям с общественностью Омской филармонии Тамара Пономарева.

К настоящему моменту видеозапись коллектива посмотрели почти два миллиона человек.

Второе место авторы песни присудили оперной версии «Коту подкиньте креветку».